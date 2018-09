Real Mallorca rettet einen Punkt beim Auswärtsspiel in Lugo

Die Inselkicker von Real Mallorca haben durch einen Treffer von Fran Gómez in der 43. Spielminute ein 1:1-Unentschieden in Lugo retten können. Die Gastgeber waren bereits nach drei Spielminuten in Führung gegangen.

In der Tabelle stehen die "Roten" aus Palma derzeit auf Platz acht der 22 Mannschaften umfassenden Tabelle der zweiten spanischen Liga.

Am kommenden Wochenende trifft Real im heimischen Iberostar-Stadion auf CD Teneriffa. Anpfiff ist am Samstag, 6. Oktober, um 16 Uhr.