Karten fürs Derby werden sehr, sehr rar sein

Da wird die Sportanlage Son Malferit wieder aus allen Nähten platzen wie bei den Aufstiegsspielen vor ein paar Wochen: Schon am dritten Spieltag der Liga Segunda B (die dritte Liga in Spanien) kommt es zum Palma-Derby zwischen Gastgeber Atlético Baleares und Real Mallorca. Es ist das Wochenende um den 3. September, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Da Son Malferit (erweitert mit Zusatz-Tribünen) nur rund 2000 Fans Platz bietet, wird es definitiv schwierig, an Karten zu kommen. Atletico hat dieses Jahr schon 1500 Dauerkarten abgesetzt, etwa 150 Tickets für das Derby gehen an Real Mallorca. Da bleibt nicht mehr viel übrig für den freien Verkauf ...

Schon allein wegen der zu erwartenden Mehreinnahmen könnte man denken, dass Atlético Baleares überlegt, nach Inca auszuweichen. Dort haben offiziell bis zu 10.000 Zuschauer Platz. Doch solchen Gedankenspielen erteilt Atlético-Sportdirektor Patrick Messow im Gespräch mit MM eine deutliche Absage: "Vollkommen ausgeschlossen. Son Malferit ist derzeit der Ort, an dem wir unsere Heimspiele austragen. Und das gilt auch für das Derby."

Fans und Spieler von Zweitliga-Absteiger Real Mallorca müssen sich jetzt daran gewöhnen, dass ihre Spiele in kleinerem Rahmen stattfinden. Es beginnt am ersten Spieltag (Wochenende um den 20. August). Da muss Real in Peralada antreten bei der B-Mannschaft des Erstliga-Aufsteigers FC Girona. Das Stadion hat nur gut 1000 Plätze ... Atlético startet zu Hause gegen Villarreal in die Saison.