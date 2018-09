Mann bedroht Passanten in Arenal mit Pistole

Ein mit einer Pistole bewaffneter und durch die Straßen irrender Mann hat am Sonntag in dem teilweise zu Llucmajor gehörenden Ferienort Arenal im Süden von Mallorca für Angst und Schrecken gesorgt. Als er in der Cabrera-Straße die Waffe gegen Passanten richtete, kam es zu panikartigen Szenen.

Schnell waren Ortspolizisten zugegen, die den Mann am Ende in einem Park ausfindig machten. Er wurde festgenommen und abgeführt. Bei der Pistole handelte es sich um eine täuschend echte Attrappe.