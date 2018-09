Koks an der Playa verkauft: Polizei fasst zwei Männer

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben zwei Männer festgenommen, die an der Playa de Palma de Mallorca in Lokalen Kokain unter die Leute gebracht haben sollen. Wie es in einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung heißt, wurden bei einem der beiden am vergangenen Freitag 50 Gramm des Rauschgifts sichergestellt. Er soll vorgehabt haben, das Kokain in kleinen Mengen weiterzuverkaufen.

Im Rahmen der Antidrogen-Aktion beschlagnahmten die Polizeibeamten auch 4000 Euro bei drei Hausdurchsuchungen in den sozial problematischen Palmesaner Vororten La Soledat und Polígono de Levante.