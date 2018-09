Deutscher Urlauber stirbt bei Sturz aus drittem Stock

Ein deutscher Tourist hat einen Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Capdepera im Nordosten Mallorcas nicht überlebt. Das berichtet die Zeitung Ultima Hora online.

Den Angaben zufolge soll sich der Mann, geboren 1973, zusammen mit seiner Frau im Mallorca-Urlaub befunden haben. Diese habe am Samstagmorgen beim Aufwachen festgestellt, dass er nicht im Zimmer war. Der Urlauber war offenbar vom Balkon in die Tiefe gestürzt. Was genau vorgefallen ist, wird jetzt von der Guardia Civil untersucht.

Wie Ultima Hora berichtet, seien Rettungskräfte rasch vor Ort gewesen. Ein Notarzt habe aber nur noch den Tod des Deutschen feststellen können. Die Frau erlitt einen Schock und wird psychologisch betreut.