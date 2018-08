Fischadler-Dame verlässt Mallorca Richtung Portugal

Die auf Mallorca durchaus bekannte Fischadler-Dame Amàlia hat ihren Überwinterungsplatz in Portugal bezogen. Die Vereinigung "Grup Balear de Ornitologia y Defensa de la Naturalesa" meldete am Freitag, sie habe die in einem Naturschutzgebiet liegende Ria Formosa am vergangenen 21. August erreicht.

Zuvor hatte Amàlia die Victoria-Halbinsel bei Alcúdia verlassen und in vier Tagen 1020 Kilometer Richtung Westen zurückgelegt. Interessant ist, dass Amàlia ihre erste Nacht auf Ibiza verbrachte und ein 500 Kilometer langes Stück der Strecke schnurgerade zurücklegte. Zurückerwartet auf Mallorca wird sie Ende Februar.

Amàlia trat ihre Reise dieses Jahr früher als 2017 an. Damals flog sie erst am 31. August Richtung Portugal und erreichte ihr Ziel am 3. September.