36-Jähriger stürzt in Playa-Hotel im Treppenhaus

In einem Hotel an der Playa de Palma de Mallorca ist ein 36-jähriger Urlauber im Treppenhaus fünf Meter den Zwischenraum heruntergefallen. Der Mann wurde dabei in der Nacht zum Freitag schwer verletzt und ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht. Das Hotel befindet sich in der Ferrán-Alzamora-Straße.

In dem Urlauberareal kommt es in der Hochsaison regelmäßig zu Balkon- oder Treppenstürzen. Zuletzt stürzte dort in einem anderen Hotel ein Deutscher zwölf Stockwerke in den Tod.