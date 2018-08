Touristen baden im Flughafen-Springbrunnen

Zwei Urlauber haben sich am Donnerstag in einem Springbrunnen am Flughafen von Mallorca verlustiert. Sie waren erst kurze Zeit zuvor laut der Zeitung "Ultima Hora" auf der Insel gelandet.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Reisende auf dem Flughafen aus der Rolle fielen. Noch im Gedächtnis ist der Fall eines Touristen, der im Mai im rosa Bikini die Blicke auf sich gezogen hatte. Anfang Juli hatte dann ein weiterer Urlauber im gleichen Springbrunnen Schwimmbewegungen gemacht, in den sich diesmal die zwei Männer begaben.