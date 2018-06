Vermisstes Flugzeug entdeckt, Pilot ist tot

Das seit Dienstag auf Mallorca vermisste Löschflugzeug ist im Meer gefunden wurden. Es wurde in der Cala Sant Vicenç entdeckt. Der Pilot hat den Absturz nicht überlebt.

Verschwunden war das Flugzeug am späten Dienstagnachmittag nach seinem Start auf dem Flughafen Son Bonet. Es begann eine intensive Suche, an der sich auch die spanische Armee beteiligte. Sie setzte zwei Minensuchboote ein, von einem der beiden Schiffe aus wurde das Flugzeug schließlich auch geortet. Somit herrschte am Freitagnachmittag traurige Gewissheit über das, was vermutet worden war.

Was genau passiert ist, müssen nun die Untersuchungen erbringen. Pilot Antoni A. galt als sehr erfahren.