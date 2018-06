Schüler in Sa Pobla beschweren sich über Landluft

In Sa Pobla haben sich Schüler über den unerträglichen Güllegestank in ihrer Schule beschwert. Der Geruch sei so intensiv, dass ihnen übel werde und sich einige bereits übergeben hätten, berichtete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Freitag. Das Schulgebäude liegt mitten in einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet. Der Schuldirektor hat sich wegen Lösungsmaßnahmen bereits an die Stadtverwaltung und den Kartoffelbauern, der das Land in der Umgebung bewirtschaftet, gewandt. Er will die Gülle nun erst am Nachmittag auftragen.