Katamaran im Südwesten Mallorcas gestrandet

Ein gestrandeter 15-Meter-Katamaran ist am Donnerstagmorgen an der Playa de Torà in Peguera im Südwesten Mallorcas gesichtet worden. Das unbemannte Boot war vergangene Nacht abgetrieben und an der Küste gelandet.

Bisher sind die Ursachen des Zwischenfalls unbekannt, es konnte aber bestätigt werden, dass sich niemand im Inneren befand. Viele Neugierige kamen an den Strand und machten Selfies von der ungewöhnlichen Szenerie. (mic)