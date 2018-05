Minkners Pfingstempfang mit Kunst, Kulinarik und Musik

Mehrere Hundert Gäste sind am Pfingstsonntag zum traditionellen Empfang beim Immobilienbüro Minker & Partner im Herzen von Santa Ponça gekommen.

Neben Musik der Band "The Syndicate" mit Andrei Quint, Alicia Nilsson & Jimmy Gallagher sowie Mr. JM als Special Guest genossen die Freunde des Hauses leckere Spezialitäten und Getränke und die Kunstwerke von Herman.

Der Paderborner gehört zu den profiliertesten deutschen Pop-Malern. Humorig-hintersinnig nimmt er in seinen Bildern Szenen und Dinge des Alltags aufs Korn. Seine Bilder und Figuren „mit Ecken und Kanten” sowie seine witzigen Texte zaubern dem Betrachter nicht selten ein Lächeln aufs Gesicht.

Dass Herman jedes Jahr an Pfingsten in der Galeria de Arte Minkner in Santa Ponça neue Arbeiten vorstellt, ist ebenfalls eine Tradition. In diesem Jahr steht seine Schau unter dem Motto „Pfingstochse mit Pfingstrose”. Wie es bei Minkner ebenfalls gute Tradition ist, stand der Künstler persönlich den kunstinteressierten Gästen als Gesprächspartner zur Verfügung.