Pfingstsonntag wird wechselhaft

Für Pfingstsonntag sagen die Prognosen wechselhaftes Wetter für Mallorca voraus. Bei einem bedeckten Himmel kann es vor allem ab Mittag immer wieder zu Niederschlägen kommen.

Während der Pfingstsamstag meistens von sonnigen Abschnitten geprägt war, lässt diese sich am Sonntag eher selten blicken. Die Temperaturen sinken leicht von 24 Grad am Samstag auf 22 bis 23 Grad. Am Nachmittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit in Palma, Calvià bei mehr als 60 Prozent.

Für Andratx wird eine Regenwahrscheinlichkeit von 55 Prozent bei bedecktem Himmel gemeldet. Hingegen im Norden, etwa bei Pollença, bleibt es voraussichtlich trocken bei leichter Bewölkung und Temperaturen bei 23 Grad.

Wer auch bei bedecktem Himmel ins Meer gehen will, kann das ohne Bedenken tun. Es herrscht leichter Seegang mit Wellen zwishcne 20 und 40 Zentimeter, also angenehm für ein ruhiges Bad.