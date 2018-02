Von Arenal aus ganz allein einmal um die Welt

Sein Ziel ist nicht weniger als die ganze Welt. Und die will er mit seinem 11 Meter langen Segelboot "Troubadix" alleine umrunden, eine Reise die voraussichtlich bis Weihnachten dauern wird. Am frühen Sonntagmorgen ist Manel Forteza-Rey im Club Náutico von Arenal zur Reise seines Lebens aufgebrochen.

Seit er ein Kind sei, habe er von einer Weltumsegelung geträumt, sagte Forteza-Rey gegenüber der Tageszeitung "Ultima Hora". Von Mallorca aus geht es zunächst nach Málaga, dann geht es weiter durch die Meeresenge von Gibraltar nach Las Palmas auf den Kanaren und von dort überquert er den Atlantik bis zum Panama-Kanal.

Über den Pazifik wird Forteza-Rey zu den Osterinsegeln segeln und den asiatischen Kontinent ansteuern. Über den persischen Golf und den Golf von Aden wird der mallorquinische Segler durch den Suez-Kanal wieder in das Mittelmeer zurücksegeln und dann über die griechischen Inseln und Sardinien wieder Kurs auf Mallorca nehmen.

In all der Zeit wird er von seiner Frau und den beiden Töchtern getrennt sein. Die Familie nimmt das Abenteuer ebenfalls auf sich. Seinen Töchtern habe er es spielerisch erklärt, was er vorhabe, erklärte er gegenüber der Ultima Hora. Per Funk wird er aber immer wieder mit ihnen in Kontakt sein. Auch sei es möglich, dass ihn die Familie an einer der Stationen besuche.

Der Architekt ist sich aber der Gefahren bewusst, egal ob die Meeresenge von Torres zwischen Australien und Neu-Ginea oder die Piraten im Indischen Ozean.