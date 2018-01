Garage in Port d'Andratx eingestürzt

In Port d'Andratx ist eine Garage an der Avinguda Gabriel Roca i Garcías eingestürzt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Das angeblich schon lange verlotterte Bauwerk befindet sich in der Nähe des Leuchtturms auf der Mont-Port-Seite des Ortes im Südwesten von Mallorca. An der Stelle kommen häufig Passanten vorbei.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, war die Garage wegen Einsturzgefahr schon früher einmal von der Polizei abgeriegelt worden. Mit der Zeit seien aber die Hinweistafel und die Absperrungen abhanden gekommen. Später sei die Garage zum Verkauf ausgeschrieben gewesen. Der weitere Sachverhalt ist unklar. (as)