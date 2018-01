Die Gemeinde Calvià baut 69 Telefonzellen ab

Calvià will in seinem Gemeindegebiet insgesamt 69 Telefonzellen zurückbauen lassen. Das Rathaus hat den Auftrag dazu nun öffentlich ausgeschrieben.

In verschiedenen Ortschaften der Gemeinde sollen die Münzfernsprecher verschwinden. Die meisten werden in Magaluf (24), in Santa Ponça (14) und in Peguera (zwölf Stück) beseitigt. Anwohner und Geschäftsleute hatten sich beklagt, dass die Telefonsäulen vernachlässigt würden und so ein Schandbild im öffentlichen Raum seien.

Sobald der Auftrag vergeben ist, hat die entsprechende Firma 40 Tage lang Zeit, die Telefonzellen abzubauen. Die Gemeinde lässt sich die Aktion 49.000 Euro kosten. (cls)