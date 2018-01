Mann schießt an Silvester mit Jagdgewehr

Ein Mann hat in Andratx in der Silvesternacht für Aufregung unter den Anwohnern gesorgt. Mit einem Jagdgewehr hatte er etwa eine Stunde vor Mitternacht vier Mal in die Luft geschossen. Allerdings wollte er damit nicht das neue Jahr begrüßen. Vielmehr war der Aktion ein Streit mit einem Nachbarn vorausgegangen.

Als einer der Streithähne Silvesterböller knallen ließ, fühlte sich der andere belästigt - obwohl Silvester war - und "antwortete" mit einigen Schüssen aus seinem Jagdgewehr. Die erschreckten Nachbarn riefen daraufhin die Polizei.

Die Beamten von Policia Local und Guardia Civil fanden in der Wohnung des Beschuldigten vier Jagdgewehre, die sie konfiszierten. Bei dem Schützen handelt es sich um einen Jäger, ihm droht nun eine Strafe.