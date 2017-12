Sturm "Ana" setzt El Molinar teilweise unter Wasser

Hoher Wellengang infolge des Sturmes Ana hat am Montag auf Mallorca für Überschwemmungen gesorgt. In Palmas Vororten El Molinar und Portixol stand teilweise die Straße, die in erster Meereslinie verläuft, unter Wasser.

Die Wogen waren an der Uferpromenade so stark gebrochen, dass die Fluten den Spazierweg überspülten und neben der Straße zum Teil auch Vorgärten und Terrassen unter Wasser setzten.

Ana hatte die Insel in der Nacht von Sonntag auf Montag erreicht und neben teils heftigen Niederschlägen vor allem starken Wind mit sich gebracht. Noch bis Dienstagmorgen soll es immer wieder regnen, danach beruhigt sich das Wetter. (cze)