Motorradfahrer stirbt auf dem Paseo Marítimo

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Palma de Mallorca ist am späten Mittwochabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf dem Paseo Marítimo nahe dem Café Cappuccino. Ein Mercedes-Fahrer bog von Portopí aus kommend links in die Straße Monseñor Palmer ein und übersah dabei offenbar den Biker, der aus Richtung Innenstadt unterwegs war.

Der 57-jährige Zweiradfahrer wurde bei dem schweren Zusammenprall von seinem Motorrad gerissen und war auf der Stelle tot. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Die Polizei musste knapp zwei Stunden lang den Verkehr regeln, befragte Zeugen und den vermeintlichen Unfallverursacher. Bei diesem wurde eine Blutalkoholkonzentration von 0,24 Promille gemessen. Zeugen gaben an, der Mann habe die rote Ampel missachtet. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. (cze)