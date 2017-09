Welche Geschenke kann ich von meinem Mallorca-Urlaub mitbringen?

Diese Frage stellen sich viele der regelmäßigen Besucher der Insel. Einige schon am Anfang ihres Urlaubs, die anderen in letzter Minute, vielleicht sogar erst am Flughafen in Palma de Mallorca. Am besten soll es natürlich irgendeinen Bezug zu der Insel haben, um sich entweder selbst noch eine Zeit später an seinen wunderschönen Urlaub zurück erinnern zu können, oder um den Daheimgebliebenen eine Freude mitzubringen. Doch da ist die Auswahl riesengroß, wie alle wissen, die schon einmal da waren.

Die typischen Mitbringsel aus dem Mallorca-Urlaub, sind entweder die an fast jeder Ecke erhältlichen Kunsthandwerke wie Töpferwaren, Schmuck – allen voran die Kunstperlen, mundgeblasenes Glas, handgemachte Körbe, und natürlich auch die verschiedensten Lederwaren und Schuhe aus der Stadt Inca, oder einige der vielen kulinarischen Köstlichkeiten. Darunter fallen die Süßspeisen, wie Turrón (Süßware aus Mandel, Honig, Zucker und Ei) oder Ensaimadas (Teigschnecken) oder deftiges, wie Chorizo (luftgetrocknete Paprikawurst), Sobrassada (Schweinemettwurst) oder auch Jamón Serrano (spanischer Schinken). Alles Dinge, die man noch im letzten Augenblick im Flughafen-Terminal kaufen kann. Aber Mallorca hat noch viel, viel mehr zu bieten, als diese allen bekannten Spezialitäten.

Mallorquinische Handwerkskunst

Die meisten Produkte die man in Mallorca erwerben kann, werden auf der Insel hergestellt. Es wird einem mitunter, sogar oft die Möglichkeit geboten, Produktionsstätten zu besuchen und die Herstellung der Produkte zu beobachten. Hier kann man, zumindest in den meisten Fällen, Qualitätswaren aus Handarbeit erwerben und wird nicht, wie in vielen Urlaubsgebieten üblich, mit billigen Waren aus Fernost überhäuft. Diese Qualität sieht man natürlich auch am Preis, jedoch ist es auch ein richtiges Mitbringsel von der Insel und wird nicht in weiter Ferne produziert.

Eine dieser Manufakturen ist die Orquidea Mallorca Pearls Factory in Montuïri. Hier kann man sowohl bei der Herstellung der berühmten Kunstperlen aus Mallorca zu sehen, wie auch im Shop erstehen. Ein weiterer Ausflug der sich lohnt, sowohl zum Besichtigen, als auch zum Kaufen von Souvenirs, oder Andenken für den eigenen Haushalt, ist nach Manacor in die Olivenholzfabrik. Hier findet Ihr sowohl einen Markt vor, als auch eine Werkstatt, wo Ihr den Handwerkern über die Schulter schauen könnt. Zu den beliebten Ausflugszielen gehören auch die Glasbläsereien Gordiola (in Algaida), Menestralía (in Campanet) und Lafiore (in S’Esgleieta), hier kann sowohl die Kunst des Glashandwerks beobachtet werden, als natürlich auch käuflich erworben werden. Hier kann man wirklich besondere Erinnerungsstücke, der berühmten mallorquinischen Glaskunst, finden. Weitere exquisite Geschenke findet man in der Töpferkunst. Sowohl die Greixonera (eine feuerfeste Tonschüssel) die im Backofen wie auch im Herd zum Kochen mallorquinischer Spezialitäten verwendet werden kann, wie auch die Ollas (Tonkrüge) zum Servieren von Getränken und Öl. Vergessen darf man natürlich auch nicht die ganzen Keramikfiguren (Siurells), her eignet sich am besten ein Ausflug nach Marratxí in einer Vorstadt von Palma.

Kulinarische Mitbringsel aus Mallorca

Die Ensaimadas eignen sich für den Flug oder vielleicht auch noch für den Tag danach, sollten jedoch vorzugsweise relativ frisch genossen werden. Würste oder Schinken halten sich da doch etwas länger. Bei den Süßigkeiten kann man jedoch eine der vielen oft von Hand hergestellten Marmeladen mitnehmen, wie sie die Nonnen aus dem Kloster Monestir de la Santa Familia zubereiten. Eine weitere Köstlichkeit ist der berühmte Mallorquinische Honig, der von vielen verschiedenen Pflanzen und Kräutern erhältlich ist. Bei den ganzen Empfehlungen, müssen selbstverständlich auch die Mandeln, das Olivenöl, das auf der Insel hergestellte Flor de Sal, der Kräuterlikör (Hierbas), sowie die Weine und Käsesorten aus Mallorca erwähnt werden. Sollte der Koffer schon zu voll sein oder keine Flüssigkeiten im Handgepäck verstaut werden dürfen, kann man ja noch vor dem Abflug auf www.geschenkidee-sofort.de das passende Geschenke mit Mallorca-Bezug bestellen und am nächsten Tag nach Hause geliefert bekommen.