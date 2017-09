Schmutzwasser: Stadt Palma sperrt drei Strände

Gleich drei Strände hat die Stadt Palma am Sonntag wegen möglicher Abwasserprobleme vorsorglich schließen lassen: den Stadtstrand Ca'n Pere Antoni, die Playa Ciudad Jardin sowie Teile der Playa de Palma.

Grund für das Hissen der roten Badeverbotsflaggen war die Befürchtung, durch den Regen ins Meer gespültes Klärwasser könnte das Wasser verunreinigt haben. Die Behörde nahm Wasserproben, deren Ergebnisse am Montag vorliegen sollen.

Betroffen sind insbesondere die Abschnitte, in denen sogenannte Torrents, also Bäche, ins Meer münden. Immer bei starken Regenfällen transportiert das Wasser in seinen Bachbetten Müll, Abfälle und oft auch Fäkalien aus nahegelegenen Kläranlagen. (cze)