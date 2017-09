Mittwoch und Donnerstag bringen Regenschauer

Der sonnig-blaue Himmel auf Mallorca wird sich zur Wochenmitte eintrüben. Von Mittwochabend an ist mit Regenschauern zu rechnen, prognostizierte das balearische Wetteramt. Die örtlichen Niederschläge, die mitunter von Gewittern begleitet sein können, halten bis Donnerstagabend an. Dann soll der Himmel wieder aufklaren. Der Freitag ist durchwachsen, aus den Wolken kann hier und da etwa Regen fallen.

Die Temperaturen werden in den kommenden Tagen leicht nachgeben. Für Dienstag waren in Palma an Höchstwerten 32 Grad angekündigt gewesen. Bereits am Mittwoch werden es nur noch 31 Grad sein, in den kommenden Tagen noch etwas weniger. Die Tiefstwerte liegen stabil je nach Insellage bei 18 bis 21 Grad. Der Wind weht meist schwach aus Nord und Nordost. Insgesamt pendeln sich die Temperaturen damit für September im Normalbereich ein. (as)