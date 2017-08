Schoko-Tempel eröffnet neue Filiale in Palma

Das beliebte Café Ca'n Joan de s'Aigo, besonders bekannt für seine Trinkschokolade und die Ensaimadas, eröffnet eine neue Filiale in Palma. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, soll das Lokal im Erdgeschoss des Jugendstilpalastes Can Maneu an den Avenidas entstehen. Dort befand sich früher die Bar Triquet.

Das Stammhaus der Chocolaterie befindet sich in der historischen Altstadt. Vor etwa 15 Jahren eröffnete eine Filiale im Bonaire-Viertel in der Nähe des Paseo Mallorca. (cze)