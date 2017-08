Grünes Gras für Schaf und Kuh!

Die Käsesorten der Balearen können sich sehen lassen: ob aus Kuh-, Schaf- oder Ziegenmilch, mit oder ohne Kräuter, reif oder halbreif – es schmeckt. Die Tiere bewegen sich frei auf den Wiesen und dürfen sich von Gras und Kräutern ernähren, sehr zur Freude der 2-beinigen Genießer, denn so bekommt der Käse seinen unvergleichlichen Geschmack. Der mallorquinische "Burguera-Käse", sowie der menorquinische „Meloussa“ werden beide während der Reife nativem Olivenöl eingerieben, so dass eine natürliche Rinde entsteht. Ein besonderer Genuss: der bekannte Mahon Käse aus Menorca in der Mischung aus Schaf- und Kuhmilch. Ab 27 EUR versandkostenfrei bis vor die Haustüre: www.fetasoller.com

https://www.fetasoller.com/de/mallorca-shop.php/shop/kat/wurst_und_kaese/kaese?utm_source=facebook&utm_medium=mm&utm_campaign=kaese&utm_term=kaese&utm_content=mm