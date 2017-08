Prostitution! Sechs Bars in Magaluf sollen schließen

Die Gemeinde Calvià hat die Schließung von sechs Vergnügungslokalen in der britisch dominierten Party-Hochburg Magaluf angeordnet. Unter dem Deckmantel von Bar- und Gastronomielizenzen sollen dort Prostituierte ausgebeutet worden sein. Die Etablissements müssen ihren Betrieb mit sofortiger Wirkung einstellen. Tun sie das nicht, soll die Polizei die Räumung vollziehen.

Die Polizei hat in der Vergangenheit immer wieder Hinweise von Nachbarn erhalten. So stand die Vermutung im Raum, dass in den Einrichtungen nicht nur Cocktails und Essen, sondern auch andere Dienste angeboten wurden. Die Gemeinde wiederum möchte in der Urlauberzone schon seit geraumer Zeit mit dem Sauf- und Partytourismus "aufräumen". (cze)