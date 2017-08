Deutscher Polizist vermittelte in Familienstreit in Andratx

Ein ehemaliger deutscher Polizist, der als Ruheständler in Andratx lebt, ist am Montagmorgen mit einem Messer bedroht worden. Der Mann hatte in einem Familienstreit vermitteln wollen. Die angespannte Situation wurde bald darauf von der Lokalpolizei und der Guardia Civil deeskaliert, berichtete die spanische Tageszeitung Ultima Hora auf ihrer Webpage.

Der Deutsche hatte gesehen, wie die Frau in der Hafenstraße von Andratx mit einem Messer in Hand sich Zugang zur Wohnung ihrer Angehörigen verschaffen wollte. Die Spanierin gilt als psychisch krank und ist dem Bericht zufolge auf Medikamente angewiesen. In der Wohnung leben die Mutter und die Schwester der Frau. Der Ex-Polizist wirkte auf die bewaffnete Frau ein, bis die Sicherheitskräfte eintrafen.

Der Vorfall wurde an die Justiz verwiesen.