Pferd auf Autobahn angefahren und gestorben

Auf Mallorcas Nachbarinsel Menorca ist eine Stute von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Tierarzt entschied sich, das Pferd noch vor Ort einzuschläfern.

Der Unfall ereignete sich in der vergangenen Nacht auf der Me-18 Richtung Es Migjorn. Eine 46 Jahre alte Frau war gerade mit ihrer zwölfjährigen Tochter unterwegs, als das Pferd orientierungslos die Autobahn überquerte, so die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Die Fahrerin hatte das Tier zu spät gesehen und konnte den Aufprall nicht mehr verhindern. Die Insassinnen des Ford Kugas hatten einen Schock, blieben aber körperlich unversehrt. Das Pferd erlitt schwere Verletzungen an der Wirbelsäule, sowie an zwei Beinen. Ein Veterinär entschied noch am Unfallort, die Stute nicht weiter leiden zu lassen. (mh)