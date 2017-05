Am Wochenende zeigt sich auf Mallorca der Frühsommer

Kalendarisch beginnt der Sommer zwar erst in einem knappen Monat, einen Vorgeschmack auf die heiße Jahreszeit gibt es auf Mallorca allerdings bereits an diesem Wochenende. Die Temperaturen steigen und kratzen langsam an der 30-Grad-Marke, die Sonne verwöhnt die Balearen-Bewohner von morgens bis abends.

Der Samstag beginnt mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Im Laufe des Tages ziehen die meisten Schönwetterwolken davon und machen Platz für Sonnenschein pur. Die Tageshöchstwerte steigen dabei auf 25 Grad in Portocolom, 27 Grad in Escorca und bis zu 30 Grad in der Bucht von Palma. Wetterwarnungen gibt es keine, sodass einem Strandtag nichts im Wege steht.

Am Sonntag strahlt den ganzen Tag die Sonne vom stahlblauen Himmel. Die Temperaturen verändern sich kaum. Wieder werden im Südwesten 30 Grad erreicht, etwas milder bleibt es im Osten der Insel.

Die neue Woche beginnt ebenfalls mit viel Sonne, ab Dienstag können Regenwolken über die Insel ziehen. (cze)