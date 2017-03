Die wundersame Wandlung des Parkwächters

Ein Video, das seit Dienstag durch die sozialen Netzwerke schwirrt, sorgt auf Mallorca für Aufsehen: Es war im Juli 2015, als der Friseur Salva García zusammen mit dem Sänger José Maria Royo und einem kleinen Film-Team beschloss, dem obdachlosen Park-Anweiser an der Plaça Mercat in Palma zu einer neuen Chance zu verhelfen. "Gorilla" nannten Anwohner und Besucher des Platzes den Mann mit den langen grauen Haaren und dem Rauschebart, doch das sollte sich ändern.

Salva García verpasste dem verwahrlosten Mann einen schwarz gefärbten, coolen Hipster-Haarschnitt. Zusammen mit ein paar gespendeten Kleidungsstücken sah der Mallorquiner, der vor Jahren Job, Haus und Familie verloren hatte, wie verwandelt aus. "Es geht darum, ihm etwas von seinem Leben zurückzugeben", erklärte García das Experiment.

Ein Filmteam der Produktionsfirma "Dr. Filmgood" machte ein Projekt daraus und drehte damals ein Video über die Transformation des "Gorillas" zum gepflegten Menschen. Gestern wurde der Film mit dem Titel "El espíritu de la plaza" auf die Facebookseiten des Friseurs "Salvajería"und der Videofirma hochgeladen, und verbreitet sich seitdem wie ein Lauffeuer.

José Antonio, der zwar nach wie vor arbeitslos ist und noch immer am Plaza Mercat steht, ist jetzt auf gutem Wege, wieder einen würdevollen Platz in der Gesellschaft zu finden. "Ich konnte mir durch Spenden eine Augenoperation leisten und suche nun nach einer festen Arbeit", sagt er. Und das Experiment geht weiter. Unterstützer rufen zu Spenden und Jobangeboten für "Josete"" auf. "Er braucht Paten, Hilfe, Arbeit", sagt Salva García, "es ist eine Frage der Würde." Wer sich beteiligen möchte, kann sich über die E-Mail-Adresse elespiritudelaplaza@gmail.com an die Organisatoren wenden. (am)