Erst die Fluglotsen, jetzt das Bodenpersonal

Kaum ist der Ausstand der französischen Lotsen beendet, schon streikt in Berlin das Bodenpersonal und bremst den Mallorca-Flugverkehr aus.

"In Schönefeld und Tegel fallen am Freitag nahezu alle Flüge aus", sagte ein Sprecher. Viele Reisende waren vorab informiert worden und gar nicht erst zum Flughafen gekommen. In Tegel wurden inklusive Frachtflüge 455 Verbindungen gestrichen, in Schönefeld waren es 204.

Die Mehrzahl der 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals befolgt den Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi. Der Ausstand hat am Freitagmorgen um 4 Uhr begonnen und soll bis Samstagmorgen 5 Uhr dauern. Die Terminals am Flughafen Schönefeld waren am Morgen wie leergefegt, schreibt die Berliner Morgenpost.

Der Arbeitskampf trifft vor allem die Fachbesucher der Internationalen Tourismusbörse (ITB), die am Freitag eigentlich zum größten Teil aus Berlin abreisen wollten. So auch die zahlreichen Teilnehmer aus Mallorca. Am Wochenende öffnet die ITB dann für alle Interessierten. Die Veranstalter rechnen mit 180.000 Besuchern, davon 100.000 Profis aus der Reisebranche.

Es sind diverse Mallorca-Flüge in beide Richtungen betroffen. Air Berlin sah sich gezwungen, Verbindungen von Tegel nach Hannover zu verlegen und Reisebusse zu chartern. Passagiere werden gebeten, sich bei ihrer Airline zu informieren. Da Streiks rechtlich als höhere Gewalt gelten, können jedoch keine Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden.

