Mallorca Magazin auf der ITB präsent

Auch die Verlagsgruppe Serra ist auf der ITB in Berlin präsent. Bereits im zehnten Jahr in Folge wurde die spanische Tageszeitung "Ultima Hora" anlässlich der Tourismusmesse wieder einmal in der deutschen Hauptstadt gedruckt. Zahlreiche bedeutende Balearen-Politiker ließen sich mit der neusten Ausgabe von den Journalisten ablichten.

Gleiches gilt auch für das Mallorca Magazin. Ganz im Sinne der Balearen-Regierung erschien pünktlich zur ITB eine 56 Seiten dicke Beilage mit dem Titel "Mallorca - das ganze Jahr ein Genuss". Bereits am Mittwoch lag sie gut sichtbar am Balearen-Stand aus. Zudem ist sie auch der aktuellen Ausgabe des Mallorca Magazins beigefügt.

Messebesucher erhalten die Beilage am Balearen-Stand kostenlos (solange Vorrat verfügbar).