Das sind die Filmfestivals auf Mallorca

Ist von Filmfestivals auf Mallorca die Rede, stehen zwei Veranstaltungen im Vordergrund. Das Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) wurde vor sechs Jahren von der Schauspielerin Sandra Seeling gegründet. Die Veranstaltung im Herbst mit mittlerweile 103 Filmen aus 20 Ländern ist das größte Festival auf Mallorca. Zumindest, was die analoge Welt mit Leinwand und Popckorn betrifft.

Vor allem online findet das Atlàntida Film Fest statt, eine Initiative des in Barcelona ansässigen Online-Videoverleihs Filmin. Der Fokus dieses Festivals, das 2011 an den Start ging, liegt auf dem europäischen Film. 2016 setzte es erstmals einen Fuß in die analoge Welt, und zwar in Palma. Im vergangenen Jahr wurden von 81 unveröffentlichten Filmen 18 im Kino gezeigt. Und während beim EMIFF Danny De Vito als Stargast nach Palma kam, waren es bei Atlàntida Vanessa Redgrave und das ehemalige Bond-Girl Britt Ekland.

Mit einem Paukenschlag betrat vergangenen Januar mit Films Infest ein weiteres Festival die Bühne. Niemand Geringeres als Film-Ikone Claudia Cardinale reiste dazu auf die Insel. Das analoge Angebot mit zwei Filmen und einer Gala war allerdings noch recht überschaubar. Weitere Filme gab es über Wochen verteilt online und im privaten Regional-Fernsehen.

Auf wenige Tage begrenzt sind das Festival de Cine de Mallorca, das vom 8. bis 10. März 2018 dem Filmnachwuchs eine Plattform bietet, sowie das Mallorca International Film & Media Festival, das diesen Juni drei Tage lang spanische und italienische Erstlingswerke zeigte.

Spiel- und Dokumentarfilme über die mediterrane Meereswelt standen bei Mare Mostra auf dem Programm. Weil die Stadt Palma jedoch bereits zugesagte Hilfen nicht gezahlt hatte, stellte das Festival seinen Betrieb bis auf Weiteres ein. (mb)

(aus MM 44/2017)