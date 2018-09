O'zapft is beim Oktoberfest auf Mallorca

Das erstmals in Palmas Pueblo Español stattfindende Oktoberfest auf Mallorca ist am Freitagabend offiziell eröffnet worden. Zwar ohne den traditionellen Fassanstich, dafür aber bereits mit angeheizter Festzeltstimmung unter den internationalen Besuchern.

Bis zum 14. Oktober gibt es neben allerhand bayrische Schmankerln und Original-Oktoberfestbier auch regelmäßig Live-Bands. Das Spanische Dorf mit historischen Gebäudenachbildungen und seiner Eventhalle „Sala Magna” ist der neue Schauplatz für ein Spektakel, das in der Inselhauptstadt seit sieben Jahren mit schwankendem Erfolg und wechselnden Standorten stattfindet.

Die Veranstalter heben für den neuen Standort die elegante Kulisse und die professionelle Küche des Kongresszentrums hervor, Die deutsch-mallorquinische Metzgerei Abel’s findet also beste Voraussetzungen vor, um die Gäste mit ihren Schweinshaxen, Würsten und Brathendln zu überzeugen.

Der neue Rahmen hat allerdings auch seinen Preis, denn anders als zunächst angekündigt, erhöht sich der Preis für die Maß Bier von acht auf neun Euro, während die Halbe für fünf Euro zu haben sein wird.

„Wir rechnen mit etwa 50.000 Liter Bierabsatz”, erklärte Andrés Pérez von Paulaner International bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Insgesamt gebe es in Spanien zwischen zehn und 20 Oktoberfeste, die in vielen Fällen mit der Münchner Brauerei zusammenarbeiteten. „Die wichtigsten sind für uns in Barcelona, Madrid, Bilbao und Palma”, so Pérez.

Je nach Verlauf erwartet Miki Jaume 20.000 bis 25.000 Besucher an elf Öffnungstagen bis einschließlich 14. Oktober. Betrieb ist an vier Tagen pro Woche. Donnerstags und freitags sind die Schankzeiten von 19 bis 1 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird auch nachmittags von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Laut Jaume kommt der Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch, 3. Oktober, möglicherweise noch hinzu. Kurzfristige Infos zum Programm mit Live-Musik gibt es per Facebook und Internet. Das Trui-Oktoberfest ist in diesem Jahr das einzige auf der Insel. Der Konkurrenz-Event im Mega-Park musste wegen baupolizeilicher Probleme abgesagt werden.

www.oktoberfestmallorca.es