Auf Mallorca fühlt sich Daniel Küblböck zu Hause

Auch auf Mallorca sind seine Freunde in großer Sorge. Der Sänger und Schauspieler Daniel Küblböck ist von der "Aida Luna" in den Nordatlantik gesprungen und wird bislang erfolglos gesucht.

Küblböck, der 2003 auf den dritten Platz der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kam, lebt in Berlin und auf Mallorca. Zu der Insel hat er schon seit vielen Jahren ein besonderes Verhältnis. "Mallorcas ist für mich das Hawaii Europas und so sollte man die Insel auch sehen", meinte Küblböck 2012 in einem Gespräch mit MM und betonte: "Ich habe die Insel schon als Kind geliebt und werde meinen Wohnsitz hier niemals aufgeben."

Unter anderem habe Mallorca Einfluss auf seine Musik gehabt: "Die Insel hat mich natürlich inspiriert, und sie hat mich auch ein Stück weit verändert. Ich habe hier Dinge gelernt, die ich vorher nie gemacht oder mir zugetraut hätte."

Die Kreuzfahrtreederei "Aida Cruises" hat bestätigt, dass es sich bei der vermissten Person um Küblböck handelt. In einer Mitteilung vom Sonntag heißt es:

"Derzeit findet im Seegebiet vor der kanadischen Küste eine intensive Suche in enger Zusammenarbeit mit der Coast Guard nach einer vermissten Person statt. Das Kreuzfahrtschiff ,Aida Luna' befand sich auf dem Seeweg nach Neufundland, als in den frühen Morgenstunden des 9. September 2018 (Ortszeit) eine Person über Bord gesprungen ist. Der Kapitän und die Crew von ,Aida Luna' haben umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Ein Kabinencheck wurde durchgeführt, der bestätigte, dass ein männlicher Gast vermisst wurde. Bei der vermissten Person handelt es sich um Daniel Kaiser-Küblböck.

Das Schiff wurde vorsorglich gestoppt und ist zur Stelle zurückgekehrt, wo der Vorfall angenommen wurde. Die Suche dauert an."

Den Namen Kaiser-Küblböck führt der Sänger seit er 2011 von Kerstin Elisabeth Kaiser adoptiert wurde.