Schluss mit Industriegebäck in Mallorcas Schulen

Die balearische Gesundheitsbehörde will Schluss mit industriell gefertigten Backwaren in den Insel-Schulen machen. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in ihrer Ausgabe von Donnerstag. Dem Bericht zufolge soll sich das Verkaufsverbot auch auf Gesundheitszentren beziehen und neben Back- auch abgepackte Süßwaren betreffen. Das entsprechende Dekret wird derzeit von den Behörden ausgearbeitet.

"Wir versuchen, bei den Bürgern ein stärkeres Bewusstsein für die Wichtigkeit gesunder Ernährung zu schaffen", zitiert Ultima Hora die Generaldirektorin für Gesundheitswesen, Maria Ramos. Einer Studie zufolge leiden auf den Balearen fast 15 Prozent aller Schüler an Übergewicht. (cze)