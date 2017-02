MM-Umfrage: Und wie finden Sie Karneval?

Die Stiftung Mallorquinische Luftfahrt (FMA) ehrt auf dem Flughafen ein großes Jubiläum auf Mallorca: vor 100 Jahren, flog zum ersten Mal ein Mensch per Flugzeug über das Meer und landete auf der Insel. Vollbracht hatte die Tat der katalonische Flugpionier Salvador Hedilla. Er war am frühen Morgen des 2. Juli 1916 am Strand von Barcelona gestartet