Fluggesellschaften sind gegen Nachtflugverbot

Der spanische Verband der Fluggesellschaften (AECA) kritisiert das von der Stadt Palma geforderte Nachtflugverbot am Mallorca-Airport Son Sant Joan. Der Flughafen würde bei einer solchen Maßnahme den Anschluss im Geschäfts- und Warenverkehr verlieren, heißt es vonseiten der Vereinigung.

Jahrelange Arbeit würde auf diese Weise zunichte gemacht. Für viele Fluggesellschaften – vor allem im Bereich Fracht – könnte sich eine Basis in "PMI" nicht mehr lohnen. Richard Clark, Vizechef der mallorquinischen Air Europa sagt: "Nicht nur die Basen wären in Gefahr, sondern die gesamte Branche am Flughafen Palma. Man denkt nicht an die wirtschaftlichen Auswirkungen."

Hintergrund: Das Rathaus von Palma hatte vergangene Woche gefordert, den Flughafen Palma nachts von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens zu schließen. Auf diese Weise sollen die negativen Auswirkungen des Airports auf die Umwelt und Lebensqualität der Stadt verringert werden, teilte das Rathaus am vergangenen Montag mit. Ein nächtliches Flugverbot sei an vielen anderen Flughäfen in Spanien längst Realität. (cze)

