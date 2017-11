Mallorcas letzte Wasserratten genießen das Meer

Auf Mallorca kann man im November nicht mehr im Meer baden. Dieser Satz stimmt nicht ganz. Es gibt noch Hartgesottene, die sich in die Fluten wagen.

Ein Reporter der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora hat sich an der Platja de Torà in Peguera umgeschaut und einige Wasserratten erblickt, die sich trotz der gesunkenen Temperaturen im 22 Grad warmen Wasser tummeln. Die Stichprobe ergab: Es handelt sich nur um Urlauber, nicht um Einheimische. Man darf nicht vergessen, welche Temperaturen das Thermometer in den Heimatländern der Urlauber anzeigt ...

Die Badegäste an der Playa de Torà stammten aus Dänemark, Schweden, Finnland, Großbritannien und Deutschland. Aus Alemania traf der Reporter die Insel-Stammgäste Monika und Wolfgang. Die beiden kommen seit 50 Jahren nach Mallorca und hoffen, dass sie noch weitere 50 Jahre hier Urlaub machen können.

Von den internationalen Inselbesuchern wurden das saubere, blau schimmernde Wasser und die angenehmen Temperaturen gelobt.