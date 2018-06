Welttag der Ozeane: Mallorca fordert Meer ohne Plastik

Die Orte Porreres, Algaida und Montuïri, kurz PAM, wechseln sich wöchentlich ab und bieten seit diesem Frühjahr jeweils einen Wochenmarkt mit ökologischen Produkten, Kunsthandwerk und Unterhaltungsprogramm an. Am Samstag, 9. Juni gibt es in Algaida ab 10.30 Uhr Livemusik und Animation mit der Carlooper Show und einen "Mondrian-Fische"-Workshop mit Pilar Salas. Die Markttage: Porreres (Plaça de la