Jan Ullrich ist zurück auf Mallorca

Ex-Radsportstar Jan Ullrich hat den Alkohol- und Drogenentzug vorläufig abgeschlossen und ist laut Medienberichten am Sonntag in seine Wahlheimat Mallorca zurückgekehrt.

Nachdem in den letzten Wochen mehrfach in die leerstehende Ullrich-Villa in Establiments eingebrochen worden ist, will der 44-Jährige das Haus nun mit neuen Schlössern und Überwachungstechnik ausrüsten.

Anschließend wolle Ullrich mit seiner Freundin Elizabeth Napoles in deren Heimat Kuba reisen, um ihre Familie kennenzulernen, heißt es. Von dort aus geht es dann angeblich in die USA, wo ihm sein früherer Tour-de-France-Rivale Lance Armstrong eine Klinik empfohlen haben soll, "um die letzten Giftstoffe aus dem Körper zu holen".

In einem RTL-Interview hat Jan Ullrich vergangene Woche bestritten, ein ernsthaftes Drogenproblem zu haben. Zwar ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags an einer Prostituierten gegen den Ex-Leistungssportler, der nach dem Vorfall vor vier Wochen offenbar mit Kokain und Whisky vollgepumpt festgenommen worden war, dann jedoch ohne Auflagen wieder auf freien Fuß kam. Dieser bezeichnete das mutmaßliche Opfer auf RTL-Nachfrage nun jedoch indirekt als "Schauspielerin".

Kurz vor der Eskalation in einem Frankfurter Hotel war Ullrich auch auf Mallorca wegen eines Zwischenfalls auf dem Grundstück von Schauspieler Til Schweiger verhaftet worden. Sein Nachbar beschuldigt ihn des Hausfriedensbruchs. Man darf gespannt sein, wie es mit "Ulle" weitergeht...