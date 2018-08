Mallorca-Sommer in Hochform in den nächsten Tagen

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich bis zur Wochenmitte ruhig und sonnig. Die Temperaturen steigen laut Aemet weiterhin auf über 30 Grad, nachts sinken sie auf 20 bis 21 Grad. Der Wind weht schwach und manchmal böig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Meerwassertemperatur ist weiterhin hoch: In der Bucht von Palma sind es derzeit 27 bis 28 Grad. Im weiteren Verlauf der Woche soll es sich jedoch eintrüben.

Die Regenfälle in den letzten Wochen zerstörten unterdessen einen Küstenbereich an der Cala Conills bei Sant Elm im Inselsüdwesten. In der felsigen Gegend befand sich früher auch ein öffentliches Schwimmbecken. Wegen des baufälligen Zustandes war der Bereich bereits vor den Unwettern polizeilich abgesperrt gewesen.