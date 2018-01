Die ersten Mandelbäume blühen schon

Zauberhaft zart und noch sehr vereinzelt: Die erste Mandelbäume auf Mallorca blühen bereits. Es handelt sich um die allerersten Blüten in diesem Jahr. Sie sprießen bei einzelnen, besonders frühblühenden Bäumen hervor und machen Lust auf die bald vollständige Pracht.

Erfahrungsgemäß findet die Mandelblüte auf Mallorca von Mitte Januar bis Mitte Februar statt. Je nach Wetter, Kälte und Witterung kann sie kürzer oder länger dauern.

Die Aufnahmen der Blüten entstanden am Mittwochmittag an der Landstraße Palma Richtung Puigpunyent, unmittelbar hinter dem Gewerbegebiet von Can Valero. Dort sind uralte Mandelbäume auf verwilderten Agrarflächen zu finden. Die Bäume sind schon lange nicht mehr gepflegt und scheinbar im Vorjahr auch nicht abgeerntet worden. Gleichwohl treiben sie Blüten, die in ihrer zerbrechlichen Schönheit stets von der Hoffnung auf einen Neubeginn in der Natur verkünden. (as)