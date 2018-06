Spanische Luftwaffe eröffnet Modellschau in Palma

Die spanische Luftwaffe erinnert mit einer Modellschau in Palma an ihr mehr als 80-jähriges Bestehen auf Mallorca. Die Ausstellung im Militärarchiv, dem ehemaligen Militärkrankenhaus im Winkel der Fußgängerstraßen Carrer Oms und Carrer Sant Miquel, zeigt neben 80 Flugzeugmodellen eine Vielzahl historischer Aufnahmen.

Die Modelle sind chronologisch angeordnet. Sie zeigen die Entwicklung der Maschinen, insbesondere von den ersten Wasserflugzeugen, die in Port de Pollença stationiert gewesen waren, bis hin zu den noch heute eingesetzten Düsen- und Jagdflugzeugen, wie sie mitunter bei Manövern auf dem Militärflugplatz Son Sant Joan, der am Rande des heutigen Zivilflughafens von Palma gelegen ist, starten und landen.

Mit dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs im Jahre 1936 und des Zweiten Weltkrieges 1939 gelangten zudem diverse Flugzeuge aus Deutschland und Italien nach Mallorca. Insbesondere in der Zeit, in der die Legion Condor, Hitlers Waffenhilfe an den spanischen General Franco, in Pollença stationiert gewesen war, kamen deutsche Maschinen vom Typ Heinkel und Junkers auf Mallorca zum Einsatz, um die spanische Ostküste zu bombardieren.

Ein weiterer Schwerpunkt der Schau sind die Hubschrauber des Seenotrettungsdienstes Salvament Marítimo sowie die Löschflugzeuge zur Waldbrandbekämpfung. Organisiert wurde die Ausstellung von der balearischen Luftwaffeneinheit "Ala 49".

Das Militärarchiv, das alleine schon wegen seiner Architektur sehenswert ist, befindet sich im Carrer Sant Miquel 69. Die Schau geht bis 6. Juli 2018.

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr 10.30 bis 13.30 Uhr und von 18 bis 20 Uhr.

Sa 10.30 bis 14 Uhr.

Eintritt frei.