Neuer Lidl in Palma feiert am Mittwoch Eröffnung

Die neue Filiale des deutschen Discounters Lidl in Palma wird am Mittwoch eingeweiht. Das wurde am Dienstag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Um 12.30 Uhr wird es eine Feier im Beisein von Pilar Sansó, Generaldirektorin der Balearen-Regierung für Unternehmen und Handel sowie ihrem Kollegen Llorenç Pou, der die Ressorts Wirtschaft und Arbeit betreut, geben.

Der Supermarkt befindet sich am Kreisverkehr an Palmas Hauptfriedhof auf dem Gelände Can Domengue. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich beim 17. Geschäft des Lebensmittelriesen auf Mallorca um die modernste und gleichzeitig nachhaltigste Lidl-Filiale der Balearen. Für Kunden ist das neue Geschäft ab Donnerstag, 23. Februar, geöffnet. (cze)