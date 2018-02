300 Veranstaltungen zur Feier des Autonomiestatuts der Inseln

Der 1. März ist ein Feiertag auf den Balearen: Mit der „Diada de les Illes Balears” feiern die Inselbewohner das 1983 in Kraft getretene Autonomiestatut des Archipels. Entsprechend wird gefeiert und zwar vom 28. Februar bis zum 4. März. Balearenweit wird es rund 300 Veranstaltungen geben, die meisten davon in Palma, etwa 50 in Mallorcas anderen Inselgemeinden. In zahlreichen Museen gilt am 1. März freier Eintritt, so auch im Almudaina-Palast. Metro, Bahn und Überland-Busse sind an diesem Tag gratis.

Der Markt an Palmas Passeig Sagrera, an der Stadtmauer und der Ronda Migjorn entlang und im Parc de la Feixina auf der Höhe des Santa-Catalina-Viertels gehört wieder zu den Höhepunkten. Die Standbetreiber sind angehalten, in traditioneller balearischer Tracht zu erscheinen. Das Angebot reicht von Holzspielzeug über Spezialitäten von den Inseln sowie dem Festland bis hin zu Essensständen und den Produkten lokaler Bierbrauer.

Ausschließlich lokale Produkte wird es auf einem zweiten Markt geben, auf der „Fira de Productes de Balears” am Hort del Rei unterhalb der Kathedrale sowie am Parc de la Mar.

Neben vielen Museen veranstaltet auch das Consolat de Mar, der Sitz der balearischen Ministerpräsidentin, einen Tag der offenen Tür. Geöffnet ist an den fünf Tagen jeweils von 15 bis 19 Uhr.

Lecker wird es wiederum im Gewölbe der Destillierie Suau in Pont d’Inca zugehen. Dorthin laden sieben mallorquinische Spitzenköche sowie drei Cocktailmeister am 28. Februar um 20 Uhr. Zur 6. Ausgabe der „Peccata Minuta” (frei übersetzt etwa „halb so schlimm”) gibt es wieder ein Degustationsmenü mit feinen Häppchen in stimmungsvollem Ambiente. Anmeldung: chefsin.com/peccataminuta/

proximo-peccata-minuta. Die Teilnahme kostet 50 Euro.

Inselübergreifend plant die Landesregierung Aktionen, um den Zusammenhalt der vier Hauptinseln zu stärken. Neben einer Werbekampagne soll es am 1. März ein Konzert mit verschiedenen Gruppen der Balearen geben, das simultan auf allen vier Inseln gleichzeitig stattfindet. In Palma wird das entsprechende Konzert auf dem Paseo del Borne stattfinden.

28. Februar

12 Uhr: Offizielle Eröffnung „Dia de les Illes Balears”, Passeig de Sagrera, Palma Markt mit Spezialitäten, Handwerk, Passeig de Sagrera, Palma (bis 4. März)

Fira de Productes de les Illes Balears, Markt mit regionalen Produkten (bis 4. März), Hort del Rei und Parc de la Mar

15-19 Uhr: Besichtigung des Regierungssitzes Consolat del Mar, Palma (bis 4. März mit wechselnden Schlusszeiten)

20 Uhr: Festakt mit Verleihung der „Goldmedaillen” und „Ramon Llull”-Preise im Kongresspalast, Palma

20 Uhr: Degustation „Peccata minuta”, Bodegues Suau in Pont d’Inca (Marratxí)

21 Uhr: Konzert „Bluesmàfia i Es Saligardos”, Bühne Parc de de la Feixina, Palma

1. März

10-15 Uhr: Tag der offenen Tür Finca La Raixa, Bunyola

10-14.15 Uhr: Tag der offenen Tür in der Kathedrale

16-20 Uhr: Parlament de les Illes Balears, jede Stunde mit Gratis-Führung

10-14 Uhr: Freier Eintritt Museum des Klosters Lluc

12 Uhr, „Castellers” (Menschentürme), Plaça de l’Ajuntament, Santa María del Camí

11.30-12.30 Uhr: Konzert Mel i Sucre, Esplanada de l’església Sant Marçal, Marratxí

Tag der offenen Tür im Museum Sa Bassa Blanca, um 12 Uhr musikalisches Theaterstück nach dem Roman „die Schneekönigin” von Andersen. Finca Sa Bassa Blanca, Alcúdia.

Diada de les Illes Balears in Esporles: 17 Uhr, Livemusik auf der Placeta des Jardinet; ab 18 Uhr Animation auf den Straßen.

2. März

11-18 Uhr: Paddle-Surf-Kurse im Parc de la Mar, Palma

3. März

10.30-13.30 Uhr: Führung durch Ort und Kellereien von Vins Nadal, Treffen Plaça de l’Esglèsia, Binissalem

17.30 Uhr, Konzert mit Tomeu Penya, Claustre de Sant Domingo, Inca

4. März

11-13.15 Uhr: Workshop der „Castellers” (Menschentürme), Parc de la Mar, Palma

12.30-16 Uhr: Wermut und Swing im Consolat de Mar, Palma

18 Uhr: Konzert Tomeu Penya i Geminis, Plaça d’Espanya, Llucmajor

19.30 Uhr: Dimonis de Sóller, Bühne auf dem Passeig de Sagrera, Palma

Das vollständige Programm gibt es unter diada.caib.es

Immer gut besucht: Der Markt an Palmas Stadtmauer. Foto: M.A. Cañellas