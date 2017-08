Verwaltungsgericht setzt geplanten Denkmal-Abriss aus

Das balearische Verwaltungsgericht hat den geplanten Abriss des umstrittenen Kriegerdenkmals im Sa-Feixina-Stadtpark von Palma ausgesetzt. Die Richter kamen damit einer Klage der Denkmalschutz-Vereinigung Arca nach. Das Rathaus von Palma, das den Abriss der Denkmalsäule bereits ausgeschrieben hatte, verfügt nun über drei Tage Frist, um bei Gericht Einspruch einzulegen.

Das Rathaus von Palma kündigte am Montag in einer Mitteilung an, die bisherigen Abrisspläne weiterzuverfolgen. Das Denkmal habe keinerlei künstlerischen Wert.

Die einem Leuchtturm nachempfundene Sandsteinsäule war bereits 2010 von einem Kriegerdenkmal in ein Mahnmal umgewidmet worden, das nun an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert. Dessen ungeachtet will die regierende Rathausmehrheit das Monument, das einst an den Untergang des franquistischen Kriegsschiffes "Baleares" erinnerte, endgültig beseitigen. (as)