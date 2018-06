Palmas ehemaliger Knast wird Kulturzentrum

In Palmas ehemaligem Gefängnis im Stadtteil Cas Capiscol haben am Montag die Renvoierungsarbeiten begonnen. Das Gelände zwischen Autobahn und dem Mercado San Juan soll für Kultur-Events genutzt werden, unter anderem für eine Projektion am 29. Juli im Rahmen des Atlàntida Film-Festes.

Am 30. Juni sollen auf dem Gelände Performances und Workshops des Kollektivs Som Sa Presó stattfinden. Die Stadt hat zudem 50.000 Euro für einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Das Gelände liegt seit 1999 brach und ist seitdem dem Verfall preisgegeben.

Jetzt tut sich dort zumindest schonmal etwas: Zu Beginn der Bauarbeiten wwird in die Gefängnismauer eine Öffnung geschnitten, dann soll der hintere Teil des Wallgrabens geebnet werden. Nach Angaben der Stadt kosten die Arbeiten 23.770 Euro.