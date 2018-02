Festnahme: Mann pinkelte an Polizeiauto

Die Lokalpolizei hat in Palma einen 40-jährigen Mann festgenommen. Er urinierte auf ein Polizeiauto und beleidigte die Beamten. Wie die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, soll der Mann stark alkoholisiert gewesen sein. Zudem lagen gegen ihn bereits zwei Haftbefehle vor.

Der Wildpinkler war der Streife am Sonntag gegen 3.30 Uhr in der Straße Gabriel Roca aufgefallen. Er urinierte gegen den Wagen, als die Polizisten gerade zu einer Kontrolle in einem Lokal waren. Als sie sich ihm näherten, rief der 40-Jährige: "Kommt her und riecht daran". (cls)