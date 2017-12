Die Polizei auf Mallorca untersucht nach dem Leichenfund vor der Küste von Santa Ponça, ob es sich um den bei schwerem Sturm verschwundenen Angler handelt.Der leblose Körper war am frühen Freitagmorgen in dem Ort an Mallorcas Südwestküste angespült worden.

Der Angler war am 10. Dezember bei heftigem Seegang von einer Welle erfasst und ins Meer gespült worden und galt seitdem als verschwunden.

Rechtsmediziner sollen nun die Identität des Toten klären. (cze)