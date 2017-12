Wieder keine weiße Weihnacht auf der Insel

So sonnig und strahlend blau zeigte sich der Himmel am Freitagmorgen über der Stadtmauer von Palma. Video: as

Am Weihnachtswochenende bleibt das Wetter auf Mallorca wie schon in den vergangenen Tagen überwiegend freundlich. Wer auf weihnachtliches Schneetreiben gehofft hatte, wird auch in diesem Jahr enttäuscht.

Nachdem es Anfang Dezember in den Bergen einige Tage lang Schnee gab, sind die Temperaturen nun schon seit einigen Wochen wieder wesentlich milder. Das bleibt auch vorerst so.

Am Wochenende liegen die Höchstwerte auf der Insel bei 17 Grad. Nachts sinken die Tiefstwerte in Palma auf bis zu fünf Grad, in den Bergen kann es noch etwas kühler werden. Das Wetteramt Aemet sagt leichte Bewölkung voraus. (jm)